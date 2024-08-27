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Россияне ответили, сколько они готовы потратить на подготовку ребенка к школе

«КП»: 29% россиян потратят на подготовку ребенка к школе 5-10 тысяч рублей

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m.dipo/Shutterstock/FOTODOM

Пятая часть (19%) россиян планируют потратить на подготовку одного ребенка к новому учебному году не более 5 тыс. рублей, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 3,6 тыс. человек.

По их словам, их траты будут минимальными, потому что дети еще не выросли из старой школьной формы. Еще 29% россиян намерены уложиться в 5-10 тыс. рублей. На них они планируют обновить гардероб, купить новый рюкзак и некоторые мелочи. 28% потратят от 10 до 20 тыс. рублей, 13% — 20-30 тыс. рублей, 5% — от 30 до 50 тыс. рублей. Последние уточнили, что хотят приобрести детям качественные вещи и хороший рюкзак.

«Внучку собирали в школу, старались взять качественную обувь из натуральной кожи, чтобы не потели ноги. Нужен был вместительный, но не громоздкий, непромокаемый рюкзак. Выбирали качественную, проверенную временем канцелярию, удобную одежду из «дышащих», не синтетических материалов. Ну, и так далее. Вышло 35 тысяч», — поделилась участница опроса.

Оставшиеся 6% ответили, что потратят на сборы ребенка в школу более 50 тыс. рублей.

Опрос финансового маркетплейса «Сравни», результаты которого есть у «Газеты.Ru», до этого показал, что более половины опрошенных россиян — 52% — планируют потратить на подготовку ребенка к школе от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. Еще 29% опрошенных собираются уложиться в сумму до 10 тыс. рублей. 14% потратят на сборы к школе более 50 тыс. рублей, еще 5% — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

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