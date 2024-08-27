ФСИН поощрит осужденных ИК-19, помогавших в борьбе с бунтовщиками

Руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) приняло решение поощрить осужденных исправительной колонии №19 в Волгоградской области, оказавших помощь сотрудникам ИК и другим осужденным, взятым в заложники 23 августа. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ФСИН.

Также будут поощрены осужденные, которые не поддались на провокации бандитов, продолжили соблюдать установленные правила и дисциплину.

Сообщить осужденным о решении руководства ФСИН поручено начальнику УФСИН России по Волгоградской области.

До 1 сентября этого года необходимо представить предложения в ФСИН о том, как можно поощрить осужденных.

23 августа в ИК-19 четверо заключенных захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Четверым работникам исправительного учреждения нанесли колото-резаные раны, их госпитализировали в центральную районную больницу, сообщила ФСИН.

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Ранее мать предполагаемого участника захвата заложников в ИК-19 сделала заявление о его невиновости.