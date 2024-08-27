Волгоградец выгнал из дома мать-пенсионерку и напал на полицейского

В Красноармейском районе Волгограда местный житель выгнал из квартиры 89-летнюю мать-пенсионерку и набросился на сотрудника полиции. Об этом сообщает «V1».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Российская, мужчина выгнал в подъезд мать, за пожилую женщину вступились соседи и вызвали наряд полиции.

«Она живет впроголодь, квартира пустая, ничего ей не дает. Сын бабушки угрожает соседям пьяный, его нетрезвый друг обещает проблемы, закрывает дверь, когда мы просим пустить бабушку», — рассказали местные жители.

Прибывшие на место полицейские пытались утихомирить дебошира, но россиянин набросился на одного из них. Нападавшего задержали, пожилая женщина, которую сын выгнал из квартиры, отказалась писать на него заявление.

До этого сообщалось, что жителя Новосибирской области обвиняют в истязании пожилой матери и незаконном лишении свободы. Житель поселка Новые Решеты поссорился со своей пожилой матерью, в ход конфликта он взял в сарае цепь, на которой содержался крупный рогатый скот. Вернувшись в дом, он избил мать и приковал ее цепью к печи, после чего скрылся, заперев помещение снаружи. Крики пожилой женщины услышала соседка, с помощью гвоздодера она сумела вскрыть дверь и вызволить пострадавшую.

Ранее неизвестный избил двух мужчин цепью и напал на женщину с восьмилетней дочерью.