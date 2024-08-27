В Уфе воспитатель детского сада перевела мошенникам два миллиона рублей

В Уфе молодая сотрудница детского сада поверила мошенникам и лишилась двух миллионов рублей. Об этом сообщает УМВД Башкирии.

Мошенники связались с жительницей Уфы в одном из мессенджеров, они убедили женщину в том, что на ее имя оформлена заявка на крупный кредит. Аферисты убедили сотрудницу детского сада установить на свой телефон приложение удаленного доступа к банковским счетам.

Россиянка увидела, что заявка на кредит действительно оформлена, чтобы злоумышленники не смогли воспользоваться ее деньгами, преступники заявили, что ей необходимо перечислить на счета, которые ей продиктуют. Далее лже-сотрудники вновь связались с горожанкой и сообщили еще о переводах, которые она должна совершить. Женщина, потеряв бдительность, выполнила все указания неизвестных и перевела им два миллиона рублей.

До этого сообщалось, что в Мурманске женщина отдала мошенникам с сайта знакомств шесть млн рублей. Новый знакомый рассказал об удачной финансовой сделке, и, когда женщина поинтересовалась деталями, передал ее контакты «коллегам», которые должны были научить ее такому способу заработка. Вскоре после общения с представительницей компании, пострадавшая открыла счет и вложила небольшую сумму. После этого в течение пяти месяцев женщина инвестировала в драгоценные металлы.

Ранее в Воронеже бухгалтер стоматологии отдала мошенникам более 25 млн рублей.