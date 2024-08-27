«Ъ» рассказал, как курских беженцев одевает вся Россия

Цифровые платформы Ozon, «Авито» и Wildberries в рамках акции по сбору помощи жителям Курской области, пострадавшим в результате нападения Вооруженных сил Украины на приграничные районы, собрали более 440 млн рублей сертификатами и баллами, а также десятки тонн продуктов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Это только промежуточные итоги, сборы продолжаются.

Об акции помощи жителям Курской области 21 августа объявили в Минцифры РФ. В ведомстве уточнили, что запустить «сервисы адресной помощи» предложили Ozon и «Авито». Воспользоваться помощью смогут те люди, которые подали заявление через портал «Госуслуги» на выплаты как покинувшие свое жилье.

В Ozon рассказали газете, что к 26 августа перечислили от лица компании бонусные баллы на 270 млн рублей в личные кабинеты курян. По данным сервиса, переселенцы использовали больше половины баллов на покупку одежды, кухонной утвари, мелкой бытовой техники и средств связи.

В «Авито» сообщили, что в ходе акции разместили более 100 объявлений о предоставлении бесплатных комнат, квартир и домов для пострадавших. В Минцифры также отметили раздел «Работа с проживанием» портала «Авито Работа» с 1,4 млн подобных вакансий по всей России.

Компания Wildberries отправила пострадавшим несколько десятков тонн продуктов с долгим сроком хранения и постельных принадлежностей.

Ранее в Курске закрыли детские лагеря.