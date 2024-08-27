Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Ъ» рассказал, как курских беженцев одевает вся Россия

«Ъ»: маркетплейсы собрали для беженцев из Курской области 440 млн рублей

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Цифровые платформы Ozon, «Авито» и Wildberries в рамках акции по сбору помощи жителям Курской области, пострадавшим в результате нападения Вооруженных сил Украины на приграничные районы, собрали более 440 млн рублей сертификатами и баллами, а также десятки тонн продуктов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Это только промежуточные итоги, сборы продолжаются.

Об акции помощи жителям Курской области 21 августа объявили в Минцифры РФ. В ведомстве уточнили, что запустить «сервисы адресной помощи» предложили Ozon и «Авито». Воспользоваться помощью смогут те люди, которые подали заявление через портал «Госуслуги» на выплаты как покинувшие свое жилье.

В Ozon рассказали газете, что к 26 августа перечислили от лица компании бонусные баллы на 270 млн рублей в личные кабинеты курян. По данным сервиса, переселенцы использовали больше половины баллов на покупку одежды, кухонной утвари, мелкой бытовой техники и средств связи.

В «Авито» сообщили, что в ходе акции разместили более 100 объявлений о предоставлении бесплатных комнат, квартир и домов для пострадавших. В Минцифры также отметили раздел «Работа с проживанием» портала «Авито Работа» с 1,4 млн подобных вакансий по всей России.

Компания Wildberries отправила пострадавшим несколько десятков тонн продуктов с долгим сроком хранения и постельных принадлежностей.

Ранее в Курске закрыли детские лагеря.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами