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На севере Сахалина произошло землетрясение

МЧС: на севере Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,2

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Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в ночь на 27 августа на севере Сахалина. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Землетрясение зарегистрировано на территории Охинского района. Эпицентр подземных толчков находился в 35 километрах к юго-западу от села Сабо, очаг — на глубине 13 километров.

Отмечается, что землетрясение ощущалось в городе Оха силой до 2 баллов. Тревогу цунами не объявляли, все службы работают в штатном режиме. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Накануне Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Королевства Тонга.

24 августа землетрясение произошло на Алтае. По информации МЧС, подземные толчки зафиксировали в Улаганском районе. Их магнитуда в эпицентре составила 3,6. В 50-километровую зону сейсмособытия попали 11 населенных пунктов.

20 августа землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировали у побережья южных Курил. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее ученые спрогнозировали сильное землетрясение на Камчатке.

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