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В США и Франции после задержания Дурова выросла популярность Telegram

TechCrunch: задержание Дурова увеличило популярность Telegram в США и Франции

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Global Look Press

Популярность Telegram возросла в ряде стран, включая Францию и США, после задержания основателя мессенджера Павла Дурова. Об этом сообщает портал TechCrunch.

Отмечается, что во Франции мессенджер поднялся на первое место в категории «Социальные сети» по количеству скачиваний в магазине приложений для iOS App Store и стал третьим в рейтинге приложений в целом. Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением среди социальных сетей в американском App Store, а количество загрузок Telegram на iOS в мире увеличилось на 4%.

Вечером 26 августа стало известно, что Павлу Дурову продлили содержание под стражей. По информации французских СМИ, предприниматель пробудет под арестом до среды, 28 августа.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Бизнесмен прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что предпринимателя обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова обвиняют в совершении 12 преступлений. Там добавили, что бизнесмена допрашивают в рамках расследования в «отношении неназванного лица» в связи с подозрением в многочисленных киберпреступлениях.

Ранее задержание Дурова назвали «фирменным знаком диктатуры».

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Арест Павла Дурова во Франции
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