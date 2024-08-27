Во Франции сообщили, что охранника и ассистентку Дурова отпустили

Французские следователи допросили телохранителя и ассистентку арестованного в Париже основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, которые «постоянно сопровождают его». Об этом сообщило издание Le Figaro со ссылкой на источник.

Отмечается, что после допроса их отпустили.

Вечером 26 августа стало известно, что Дурову продлили содержание под стражей. По информации французских СМИ, предприниматель пробудет под арестом до среды, 28 августа.

Его задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции.

В полиции Франции сообщили, что Дурова обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что основатель мессенджера находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

При этом в прокуратуре заявили, что предпринимателя обвиняют в совершении 12 преступлений. В ведомстве добавили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в «отношении неназванного лица» в связи с подозрением в многочисленных киберпреступлениях.

Ранее в ОАЭ заявили, что власти страны следят за делом Дурова.