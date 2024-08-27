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Экипажи восьми самолетов ушли на запасные аэродромы из-за плохой погоды в Сочи

Восемь самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ливня, грозы и ветра в Сочи

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Shutterstock/StockphotoVideo

В связи со сложными погодными условиями в районе Сочи восемь самолетов гражданской авиации приняли решение об уходе на запасные аэродромы. Об этом сообщает Telegram-канал международного аэропорта Сочи.

В настоящее время в районе аэропорта наблюдаются ливни, гроза и усиления ветра. Поэтому восемь самолетов перенаправлены на запасные аэродромы, в Минеральные воды и Грозный.

Аэропорт Сочи работает по фактической погоде и продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании.

В ночь с 26 на 27 августа метеоусловия по-прежнему останутся сложными.

До этого сообщалось, что в связи с ожидающимся ухудшением погодных условий в Сочи еще на сутки продлили действие штормового предупреждения.

24 августа в Сочи временно закрыли все пляжи из-за ухудшения погодных условий. Все предприятия и организации, а также жители и туристы были заранее оповещены о происходящем.

Ранее Яна Рудковская показала результаты «страшного смерча» в Сочи.

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