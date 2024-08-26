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Шебекино подверглось обстрелу ВСУ

Шебекино подверглось обстрелу ВСУ, ранены два человека

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Город Шебекино в Белгородской области подвергся повторному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, ранения получили два мирных жителя. Мужчину и женщину с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями ног бригадами скорой помощи доставили в больницу Белгорода.

Он добавил, что в трех частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы, в одном доме пробиты крыша и потолок. Также осколками посечены две машины. На месте работают оперативные службы.

Днем в понедельник, 26 августа, Гладков рассказал, что обстреляли город Шебекино в Белгородской области, в результате чего ранения получили также два мирных жителя. По его словам, повреждены пять многоквартирных домов, четыре частных домовладения, один социальный и коммерческий объект, а также четыре легковых автомобиля.

Ранее в Белгородской области у мужчины в руках взорвался боеприпас.

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Обстрелы Белгородской области
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