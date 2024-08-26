В Одесской области в пиковые часы 26 августа более 500 тыс. абонентов оставались без света

Более 500 тысяч абонентов Одесской области 26 августа в пиковые часы потребления оставались без света. Об этом рассказал первый заместитель главы региональной военной администрации Александр Харлов, слова которого передает «Общественное».

По его словам, в регионе без электричества остаются 150 тысяч абонентов. В большинстве районов Одессы действуют стабилизационные отключения из-за сетевых ограничений.

Ночью и утром 26 августа Вооруженные силы России нанесли массированный удар ракетами и дронами по энергетике Украины. По всей республике перебои со светом и водой, нарушена работа железных дорог, также повреждена Киевская ГЭС. Во всех украинских регионах введены экстренные отключения света.

Минобороны РФ со своей стороны сообщило, что било по «критически важным» объектам энергетики, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины. ВС РФ атаковали подстанции, а также газокомпрессорные станции в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающие функционирование газотранспортной системы Украины. Вдобавок удар был нанесен по местам хранения западных «авиационных средств поражения» на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.

Ранее на Украине заявили о пересмотре планов на зиму из-за массированного удара ВС РФ.