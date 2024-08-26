Мэр Нарвы призвал не закрывать на ночь КПП на границе с Россией

Мэр эстонского города Нарва Яан Тоотс высказался за восстановление ночного режима работы контрольно-пропускного пункта на границе с Россией. Об этом сообщает в понедельник портал gazeta.ee.

«Я общался по телефону как с канцлером министерства внутренних дел Тармо Мийлитсем, так и с генеральным директором департамента полиции и пограничной охраны. Канцлер сказал, что они обсудят этот вопрос. Я считаю, что ночные очереди — это проблема, возникшая по вине эстонской стороны», — цитирует слова Тоотса издание.

С 1 мая власти Эстонии изменили режим работы пункта пропуска «Нарва-1», сократив его до определенных часов. С 8 августа в стране был введен полный таможенный контроль на границе с РФ.

В связи с этим многие люди не успевают пройти КПП до его закрытия в 23:00, порой их количество достигает двухсот. По мнению мэра, необходимо вернуть прежний режим работы пограничного пункта.

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