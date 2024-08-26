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Во вторник в Москве ожидается сильная жара

МЧС: 27 августа в Москве ожидается жара до +30°С

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Максим Блинов/РИА Новости

Во вторник, 27 августа, в Москве ожидается сильная жара с температурой воздуха до +30°С. Об этом сообщает столичное управление МЧС.

В связи с жаркой погодой МЧС рекомендует быть осторожными и внимательными: избегать перегрева на солнце, использовать одежду и головной убор светлых тонов, пить больше воды.

МЧС напоминает, что в случае ЧП следует звонить по телефонам 101 или 112.

При этом температура воздуха в Москве в различных районах может сильно отличаться, разница в них достигает 13 градусов. К 10 самым жарким районам эксперты «Яндекс Погоды» отнесли Арбат, Замоскворечье, Тверской, Хамовники, Якиманку, Мещанский, Красносельский, Пресненский, Донской и Даниловский районы. Наиболее прохладными районами в пределах МКАД оказались Бибирево, Коньково, Богородское, Измайлово, Кунцево, Гольяново, Восточное Измайлово, Теплый Стан и Ясенево.

К выходным москвичам предсказали возвращение купального сезона: температура воды в московских водоемах составит +21-22°C. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Ранее синоптики назвали регионы, где ожидаются сильные дожди.

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