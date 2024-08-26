Британский политик призвал Маска отказаться от поездок в Европу после ареста Дурова

Владельцу соцсети X Илону Маску следует избегать поездок в Европу после задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции. Такое мнение выразил глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй в эфире своего YouTube-канала.

«Я настоятельно советую Маску не приезжать в Европу даже на запланированную со мной встречу в сентябре в Дублине», — заявил Галлоуэй.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в «отношении неназванного лица», которое подозревается в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее в ООН прокомментировали арест Дурова.