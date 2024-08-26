В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Подробности произошедшего не приводятся.

Отмечается, что воздушная тревога в подконтрольных украинским властям районах Херсонской области не объявлялась.

24 августа также сообщалось о взрывах в Херсоне. Согласно данным министерства цифровой трансформации Украины, к полудню воздушная тревога звучала в Сумской, Одесской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной украинским властям части Херсонской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Сальдо заявил о критической ситуации с загрязнением воды в Херсоне.