Эксперт назвал пять товаров и услуг, которые подорожают в ближайшее время

Уже в сентябре значительная часть товаров и услуг в России может подорожать на 5-40%. Такое мнение в интервью изданию «Абзац» выразил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Эксперт назвал пять товаров, которых, по его мнению, это коснется в первую очередь.

По его словам, больше всего подорожает шоколад и кондитерские изделия, в составе которых он присутствует. Это не связано с внутрироссийскими проблемами: в этом году в мире ожидается плохой урожай какао. В частности, в Западной Африке, где собирают значительную его часть, в этом году урожай попортили чрезмерные дожди.

На второе место эксперт поставил авиаперелеты, прежде всего в эконом-классе. По его словам, в последнее время они уже подорожали на 26%, и это не предел. Зубец связывает это с дороговизной запчастей и трудностями ремонта воздушных судов.

На третьем месте — отдых и гостиницы, что связано просто с повышенным спросом. С начала года цены в этом секторе российской экономики уже выросли на 20-25%.

На четвертом месте — стройматериалы. Повышение цен эксперт также связывает с повышенным спросом

. «У людей есть деньги, люди строятся. В будущем потребность в стройматериалах будет расти, соответственно, цены на рынке также будут увеличиваться», — сказал Алексей Зубец.

Наконец, эксперт ожидает повышения цен на лекарства, прежде всего импортные. Это связано с трудностями логистики.

22 августа сообщалось, что цены производителей на бензин в России резко подскочили. В июле они выросли сразу на 25%.

Ранее россиян предупредили о скором подорожании товаров из-за рубежа.