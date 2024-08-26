Площадь пожара под Феодосией достигла 150 гектаров

Площадь пожара под Феодосией в Крыму распространилась на территории 150 гектаров. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Отмечается, что не было допущено распространение огня на село Южное. В ликвидации огня задействованы 470 специалистов и более 100 единиц техники. Подчеркивается, что тушение осложняет порывистый ветер.

До этого стало известно, что природный пожар под Феодосией уничтожил 75 га территории, от огня спасли два садовых товарищества. Пожар был полностью окружен, но из-за сильного ветра местами возникают новые очаги возгораний.

Также сообщалось, что трассу Феодосия — Орджоникидзе в Крыму перекрыли из-за возгорания на плато Тепе-Оба. Отмечается, что ограничения ввели на одном из участков на время ликвидации пожара. При этом движение по направлению из Феодосии в село Виноградное не перекрыто.

Ранее спасатели эвакуировали 236 человек из лесного пожара в курортном поселке Домбай.