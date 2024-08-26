Пастух попал в больницу с ожогами после удара молнии в Дагестане

В Дагестане мужчина пострадал от удара молнии во время выпаса скота. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации Ахвахского района сообщает РИА Новости.

По информации агентства, инцидент произошел 25 августа в селе Тадмагитль Ахвахского района. Рядом с пастухом ударила молния, и мужчину задело волной. В результате произошедшего спасти не удалось от 10 до 15 голов скота.

Пастуха с ожогами на открытых частях кожи госпитализировали в медицинское учреждение. Более подробной информации о его состоянии не поступало.

До этого спасатель назвал самый эффективный способ избежать удара молнии. Если погода портится, нужно быстрее найти укрытие: торговый центр, магазин, фундаментальные здания, метро или автомобиль, отметил он.

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