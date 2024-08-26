Британское морское агентство сообщило об инциденте у берегов Йемена

В понедельник, 26 августа, в 61 морской миле к юго-востоку от йеменского порта Моха произошел инцидент. Об этом сообщает Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO), передает Reuters.

Подробностей пока нет, но журналисты отметили, что с ноября йеменские хуситы, связанные с Ираном, нападают на международные суда вблизи Йемена в знак солидарности с палестинцами в конфликте между Израилем и ХАМАС.

26 августа также сообщалось, что пожар на греческом танкере Sounion, который был атакован йеменскими хуситами из движения «Ансар Аллах», может привести к разливу нефти и серьезным экологическим последствиям. Атаку греческого судна назвали самой серьезной за последний месяц. В ЕС считают, что происшествие и последовавший за ним пожар «являются одновременно навигационной и непосредственной угрозой для окружающей среды».

На прошлой неделе официальный представитель МИД Ирана Насер Канани сказал, что удары хуситов прекратятся, когда Израиль остановит агрессию.

Ранее хуситы использовали новый дрон при атаке по Тель-Авиву.