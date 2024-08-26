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В Сумской области Украины на реке Сейм произошел массовый мор рыбы

«Страна.ua»: на реке Сейм в Сумской области Украины отмечен мор рыбы

На территории Сумской области Украины в реке Сейм происходит массовый мор рыбы. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

В публикации приводятся видеокадры, где массовый мор рыбы представлен наглядно. Издание напоминает, что Сейм, проходящий также через территорию Курской области РФ, впадает в Десну, которая, в свою очередь, впадает в Днепр.

«Следовательно, если загрязнение воды дойдет туда, то масштабы бедствия будут еще больше», — говорится в публикации.

Предполагается, что мор связан с низким содержанием растворенного кислорода в воде и превышением содержания пестицидов. Причины этого не называются, однако ясно, что пестициды используются в сельском хозяйстве.

При этом российское издание «Курская правда» сообщало о похожем явлении на реке Сейм более месяца назад, 18 июля. Судя по публикации, жители города связывали мор рыбы с работой местной ТЭЦ, где, в свою очередь, все категорически отрицали. Информация о случившемся была направлена в Росприроднадзор, Росрыболовство и прокуратуру Курской области.

Ранее ученые предупредили о риске вымирания донных рыб в Арктике из-за климата.

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