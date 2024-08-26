Суд признал законным приговор Верзилову за фейки

Московский городской суд признал законным заочный приговор, вынесенный участнику группы Pussy Riot Петру Верзилову (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом) по уголовному делу о распространении фейков о Вооруженных cилах Российской Федерации. Об этом сообщили представители суда РИА Новости.

Как отметил источник агентства, «приговор Басманного районного суда Москвы оставлен без изменений, а апелляционная жалоба - без удовлетворения».

Согласно решению суда, Верзилов приговорен к 8 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение 3 лет и 10 месяцев в качестве дополнительного наказания.

Данное уголовное дело рассматривалось судом повторно. Верзилову было предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Основанием для обвинения стали его публикации в социальных сетях.

В апреле Басманный суд Москвы вынес приговор в отношении Верзилова. Участник группы Pussy Riot был повторно осужден по делу о распространении ложной информации о российской армии.

Ранее суд признал бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом) виновным в фейках о ВС РФ.