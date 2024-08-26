Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин дал поручение по эвакуированным из приграничных областей гражданам

Путин поручил содействовать трудоустройству эвакуированных из приграничья

close
100%
Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил кабмину содействовать в трудоустройстве граждан, эвакуированных с территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Список поручений опубликован на сайте Кремля.

Доклад должен быть представлен до 15 сентября. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Брянской области Александр Богомаз и врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

22 августа Путин потребовал немедленно решить вопрос с финансированием территориальной обороны в приграничных с Украиной регионах. Также российский лидер поручил оперативно решать вопросы жизнеобеспечения в Курской области. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров заявил, что из опасных приграничных районов отселены 115 тысяч человек.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее экипаж Су-34 ударил по ВСУ в приграничном районе Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами