Путин дал поручение по эвакуированным из приграничных областей гражданам

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил кабмину содействовать в трудоустройстве граждан, эвакуированных с территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Список поручений опубликован на сайте Кремля.

Доклад должен быть представлен до 15 сентября. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Брянской области Александр Богомаз и врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

22 августа Путин потребовал немедленно решить вопрос с финансированием территориальной обороны в приграничных с Украиной регионах. Также российский лидер поручил оперативно решать вопросы жизнеобеспечения в Курской области. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров заявил, что из опасных приграничных районов отселены 115 тысяч человек.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее экипаж Су-34 ударил по ВСУ в приграничном районе Курской области.