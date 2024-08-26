Гросси заявил, что принципы безопасности ЗАЭС могут применяться к Курской АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что пять принципов безопасности Запорожской АЭС могут применяться и к Курской АЭС. Его слова приводит сайт МАГАТЭ.

Гросси отметил, что в ходе поездки в Россию хочет обсудить дальнейшие действия по оценке ядерной безопасности Курской АЭС.

До этого он заявил, что режим нераспространения ядерного оружия находится под большим давлением. Гросси сообщил, что напряженные отношения между США, Россией и Китаем, а также конфликт на Ближнем Востоке оказывают давление на договор о нераспространении ядерного оружия, который направлен на ограничение развертывания мирового ядерного арсенала.

Также стало известно, что Гросси во вторник, 27 августа, лично посетит Курскую АЭС на фоне «серьезной ситуации».

Ранее в МАГАТЭ назвали причину потери ЗАЭС связи с ЛЭП.