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В Саратове идут восстановительные работы в поврежденных дронами домах

В Саратове идут аварийно-восстановительные работы после удара БПЛА по домам

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В Саратове в многоэтажных домах, которые оказались повреждены в результате атаки беспилотников, идут аварийно-восстановительные работы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Специалисты областной службы спасения в настоящий момент снимают поврежденные конструкции с многоэтажного дома в Саратове», — рассказал он.

По его словам, в Энгельсе жильцы уже смогли попасть в свои квартиры.

Средства противовоздушной обороны в понедельник, 26 августа, сбили беспилотники над городами Саратов и Энгельс, их обломки попали в жилые дома, сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Позднее он уточнил, что обломки беспилотных летательных аппаратов врезались в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». В результате чрезвычайного происшествия пострадали несколько человек. Отмечалось, что в Саратове раненую женщину спускали по лестнице с 28-го этажа дома, в который врезался беспилотник. Также повреждения получили четыре частных дома.

Ранее появилось видео из атакованной беспилотниками многоэтажки в Саратове.

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