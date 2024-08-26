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Появились подробности эвакуации раненой женщины с небоскреба в Саратове

В Саратове после атаки дрона раненую женщину спускали по лестнице с 28-го этажа

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Телеграм канал «Baza»

В Саратове раненую женщину спускали по лестнице с 28-го этажа дома, в который врезался беспилотник. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, множественные повреждения получили квартиры и фасад с 26-го по 29-й этаж многоэтажки, разбиты коммуникации, после атаки с верхних этажей пришлось сливать воду. В частности, после взрыва одна из дверей лифта повредилась, остальные грузоподъемники также перестали работать.

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотники над городами Саратов и Энгельс, их обломки попали в жилые дома, сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Позднее чиновник уточнил, что обломки БПЛА врезались в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». В результате ЧП пострадали несколько человек. Также повреждения получили четыре частных дома.

Ранее появилось видео из атакованной беспилотниками многоэтажки в Саратове.

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