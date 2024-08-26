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В Белоруссии требуют признать «полк Кастуся Калиновского» террористами

ГП Белоруссии требует признать «полк Калиновского» террористической организацией

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед подал в Верховный суд республики ходатайство о признании экстремистского формирования «Полк имени Кастуся Калиновского», а также его подразделений, которые участвуют в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины, террористической организацией. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщает Генеральная прокуратура страны, данное заявление было сделано по рекомендации Комитета государственной безопасности Белоруссии.

В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике определены более 20 бригад и батальонных групп, целью которых является недопущение возможного прорыва солдат ВСУ со стороны Украины.

До этого белорусский лидер сказал, что так называемые белорусский и российский добровольческие корпуса принимали участие в нападении на Белгородскую область со стороны Украины.

В прошлом году Лукашенко в ходе общения с журналистами во время рабочей поездки в Минскую область заявил, что бойцы «Полка Калиновского» хотят вернуться на родину, но их не пропускают заградотряды.

Ранее Лукашенко предупредил, что у Белоруссии не будет «красных линий» при нападении НАТО.

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