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Россиянин больше года истязал 12-летнего сына, пока его мать была на работе

В Бурятии мужчину будут судить за истязание 12-летнего сына

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Ольга Цветцих/Unsplash

В Бурятии будут судить мужчину, который более года истязал своего сына, пока его мать была на работе. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, обвиняемый оставался дома с тремя детьми, когда его сожительница уходила на работу. С февраля 2023 года он систематически наносил побои 12-летнему сыну за незначительные провинности, а также унижал его и заставлял выполнять всю работу по дому.

Ситуация вскрылась в апреле 2024 года. Сейчас дети проживают с бабушкой, которая является их опекуном, а в отношении мужчины завершено расследование уголовного дела по статье об истязании, совершенном в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии и материальной зависимости. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Волгограде собрались судить отца и мачеху, которые тушили о ребенка сигареты.

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