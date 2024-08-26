Россиянин больше года истязал 12-летнего сына, пока его мать была на работе

В Бурятии будут судить мужчину, который более года истязал своего сына, пока его мать была на работе. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, обвиняемый оставался дома с тремя детьми, когда его сожительница уходила на работу. С февраля 2023 года он систематически наносил побои 12-летнему сыну за незначительные провинности, а также унижал его и заставлял выполнять всю работу по дому.

Ситуация вскрылась в апреле 2024 года. Сейчас дети проживают с бабушкой, которая является их опекуном, а в отношении мужчины завершено расследование уголовного дела по статье об истязании, совершенном в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии и материальной зависимости. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Волгограде собрались судить отца и мачеху, которые тушили о ребенка сигареты.