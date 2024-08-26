В Белгородской области закроют еще три приграничных села

Еще три приграничных села закроют в Белгородской области в связи со сложной оперативной обстановкой. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Речь идет о населенных пунктах Дроновка и Пороз Грайворонского округа и Старый Хутор Валуйского городского округа. Их полностью закроют, жителям сел назначили единоразовые выплаты.

Губернатор также поручил оказать пострадавшим содействие по вывозу имущества, если есть возможность, и включить их в реестр федеральной помощи по предоставлению жилья.

До этого Гладков на совещании поручил провести служебную проверку в связи с бездействием чиновников на фоне гибели людей после удара ВСУ по поселку Ракитное.

С 23 июля в Белгородской области в 14 приграничных населенных пунктах установили контрольно-пропускные пункты из-за сложной оперативной обстановки.

Ранее ВСУ обстреляли город в приграничном регионе России.