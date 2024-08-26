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ФАС завела второе дело на издательство «Просвещение»

ФАС завела новое дело на издательство «Просвещение» из-за учебников по истории

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила второе дело в отношении издательства «Просвещение» по подозрению в завышении стоимости учебников по истории. Об этом сообщается на сайте ФАС.

В случае признания нарушения издательству грозит штраф в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП). Максимальный штраф будет зависеть от выручки компании, отметили в ФАС.

В начале апреля ФАС России возбудила первое дело в отношении издательства «Просвещение», — о нарушении антимонопольного законодательства.

Служба проанализировала доходы и расходы издательства, финансовые результаты, цены и объемы реализованных учебников и выявила признаки установления монопольно высоких цен на учебники по русскому языку, истории и биологии.

В издательстве «Просвещение» заявили, что изучат материалы ФАС самым внимательным образом.

Ранее глава РАН заявил, что ко многим школьным учебникам есть вопросы.

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