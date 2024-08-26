Отключения электроэнергии на Украине затронули Молдавию

Государственное предприятие Молдавии «Moldelectrica» заявило о сбоях в энергосистеме общего блока Украина-Молдавия в связи с атакой на украинскую инфраструктуру. Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В данный момент ситуация находится под контролем. У нас достаточно местной генерации, чтобы справиться с незначительными перебоями», — говорится в публикации.

Несколькими часами ранее украинское издание «Страна.ua» сообщало, что в Киеве фиксируются перебои с электроэнергией и водоснабжением после взрывов.

26 августа украинские СМИ сообщили, что российские войска ведут массированный ракетный обстрел украинских городов в ответ на обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) Саратова. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Одессе, Харькове и других городах. В некоторых городах, в том числе и в украинской столице, было остановлено водоснабжение и пропало электричество.

Утром 26 августа Минобороны России сообщило, что за минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили двадцать украинских беспилотников самолетного типа над территорией Российской Федерации.

Во время атаки на Саратов дрон попал в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». В результате этого несколько квартир получили повреждения, имеются пострадавшие, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина, врачи борются за ее жизнь.

Ранее ВС РФ уничтожили цех производства беспилотников ВСУ.