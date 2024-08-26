Появились подробности о врезавшемся в многоэтажку БПЛА в Саратове

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), врезавшийся в жилой многоэтажный дом «Волга Скай» в Саратове, летел хвостовой частью вперед. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Издание отмечает, что траектория полета дрона может говорить о том, что город атаковал беспилотник самолетного типа по аэродинамической схеме «утка».

«Беспилотный летательный аппарат летит хвостовой частью вперед — это характерно как раз для «уток», когда горизонтальное оперение аппарата расположено впереди основного крыла», — говорится в публикации.

SHOT обращает внимание на то, что БПЛА с аналогичной аэродинамической системой уже применялись украинскими военнослужащими в прошлом, в том числе при попытке атаковать Москву.

До этого стало известно, что врачи прооперировали и перевели в реанимацию 40-летнюю Гульнару, которая пострадала в результате атаки беспилотника ВСУ по жилому комплексу «Волга Скай» в Саратове.

26 августа губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что средства ПВО сбили украинские беспилотники над городами Саратов и Энгельс, их обломки попали в жилые дома. Позднее чиновник уточнил, что обломки дрона врезались в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». В результате ЧП пострадали несколько человек.

Ранее появилось видео из атакованной беспилотниками многоэтажки в Саратове.