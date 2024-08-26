Губернатор Белгородской области отчитал глав районов за бездействие

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на совещании поручил провести служебную проверку в связи с бездействием чиновников на фоне гибели людей после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поселку Ракитное. Трансляция шла в социальной сети «ВКонтакте».

«Ну, что? Палку оббивать гвоздями, бить по головам руководителям для того, чтобы хоть как-то начали? Прошу прощения за резкость, но, а как по-другому, если бездействие власти приводит к гибели людей», — сказал Гладков.

Губернатор уточнил, что проверка коснется глав муниципалитетов и их заместителей, ответственных за гражданскую оборону. По словам Гладкова, в случае обнаружения нарушений в отношении чиновников применят меры депремирования или взыскания.

Поселок Ракитное подвергся обстрелу в ночь на 25 августа. Гладков сообщил, что из-за атаки ВСУ в населенном пункте были повреждены 12 частных жилых домов. Также урон получили семь автомобилей, два коммерческих объекта, линия электроснабжения и газопровод.

Ранее в минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке на Ракитное.