Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Белгородской области отчитал глав районов за бездействие

Гладков поручил провести служебную проверку после гибели людей при ударе ВСУ

close
100%
РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на совещании поручил провести служебную проверку в связи с бездействием чиновников на фоне гибели людей после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поселку Ракитное. Трансляция шла в социальной сети «ВКонтакте».

«Ну, что? Палку оббивать гвоздями, бить по головам руководителям для того, чтобы хоть как-то начали? Прошу прощения за резкость, но, а как по-другому, если бездействие власти приводит к гибели людей», — сказал Гладков.

Губернатор уточнил, что проверка коснется глав муниципалитетов и их заместителей, ответственных за гражданскую оборону. По словам Гладкова, в случае обнаружения нарушений в отношении чиновников применят меры депремирования или взыскания.

Поселок Ракитное подвергся обстрелу в ночь на 25 августа. Гладков сообщил, что из-за атаки ВСУ в населенном пункте были повреждены 12 частных жилых домов. Также урон получили семь автомобилей, два коммерческих объекта, линия электроснабжения и газопровод.

Ранее в минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке на Ракитное.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами