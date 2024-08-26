На Омском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар

На Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) произошло возгорание технологического оборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Отмечается, что ситуация на предприятии находится под контролем. Завод продолжает работать в штатном режиме.

«Автоматической системой безопасности завода зафиксировано возгорание технологического оборудования. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют возгорание», — говорится в сообщении.

Как сообщает Telegram-канал 112, при взрыве пострадали два человека, они получили ожоги. Площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров. На месте инцидента работают 15 расчетов пожарной охраны.

До этого Telegram-канал «Om1.ru: Новости Омска и России» писал, что в Омске произошел сильный взрыв.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.