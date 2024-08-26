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Медведь пришел в столовую на Камчатке, поужинал и попал на видео

На Камчатке медведь пришел в столовую, чтобы поужинать

На Камчатке молодой медведь проник в столовую и съел отходы. Об этом сообщает Telegram-канал Kamchatka_life.ru.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Соболевском районе. Молодой хищник в темное время суток пришел в столовую рыбзавода, чтобы поужинать отходами, оставленными там. Кроме того, медведь немного покусал столы.

Очевидицы успели заснять зверя на камеру. На кадрах видно, как медведь ходит по помещению столовой. Сообщается, что позже хищника из помещения выпроводили охранники.

До этого в Бийске дрессировщик подвергся нападению медведя во время выступления в цирке. Инцидент произошел в возле торгово-развлекательного центра «Ривьера». Пострадавшего с места происшествия увезли на машине скорой помощи, информации о его травмах не поступало.

Ранее белый медведь вломился на аэродром в Красноярском крае.

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