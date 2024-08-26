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Турэксперты раскрыли россиянам способ снизить цены на отдых

«Турпомощь»: есть инструмент по снижению стоимости отдыха

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Shutterstock

Эффективный инструмент, который позволяет снизить стоимость отдыха, — это раннее бронирование. В целом на ценах путевок сказываются как экономические факторы, так и спрос потребителей, объяснили RT эксперты «Турпомощи».

«Раннее бронирование — это традиционный инструмент удешевления турпродукта для потребителя, возможность сильно сэкономить на поездке», — подчеркнули специалисты отрасли.

Точные прогнозы по изменению цен на отдых в ближайшее время эксперты не озвучили, подчеркнув, что на это влияет инфляция, ограничения на перелеты и эксплуатация воздушных судов, падения рубля и высокий спрос потребителей.

Напомним, специалисты сервиса «Купибилет» заявили, что стоимость путешествий для россиян в 2025 году возрастет на 25% по сравнению с этим сезоном. Так, средний бюджет на летние каникулы достигнет ₽180 тыс., что на ₽30 тыс. больше, чем в 2024 году. Это объяснили несколькими факторами, включая подорожание топлива и авиадеталей из-за усложнения логистики, а также увеличение операционных затрат транспортных компаний.

Ранее стало известно, где россияне отдохнули дороже всего.

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