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ВСУ обстреляли город в приграничном регионе России

Губернатор Гладков: город Шебекино подвергся обстрелу ВСУ, ранены два человека

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Evgeniy Maloletka/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области, в результате чего ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«За медицинской помощью обратились двое: у женщины осколочные ранения ног и поясницы, у мужчины — минно-взрывная травма и ранение поясничной области», — написал Гладков.

По его словам, повреждены пять многоквартирных домов, четыре частных домовладения, один социальный и коммерческий объект, а также четыре легковых автомобиля.

Также снаряд попал в стоящую на парковке «Газель», которая загорелась. Сотрудники МЧС потушили машину, отметил глава региона.

23 августа Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Ржевку в Шебекинском городском округе, в результате чего ранение получила местная жительница. Ее доставили в больницу с осколочным ранением ноги.

Утром 22 августа один мирный житель пострадал во время обстрела ВСУ города Шебекино. По словам Гладкова, мужчину с осколочным ранением ноги бригада скорой помощи доставила в городскую больницу №2 в Белгороде.

Ранее в Белгородской области у мужчины в руках взорвался боеприпас.

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