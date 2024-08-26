В Омске произошел сильный взрыв

Жители Омска сообщили о сильном взрыве в городе, передает Telegram-канал «Om1.ru: Новости Омска и России».

Отмечается, что взрыв слышали в Амуре, Нефтяниках и на Левобережье. Местные жители утверждают, что взрыв произошел в районе Нефтяники.

Других подробностей Telegram-канал не привел.

До этого во Владивостоке подпорная стена жилого дома обрушилась на припаркованные рядом автомобили.

Местные Telegram-каналы опубликовали кадры, на которых видно, как сконструированная из бетонных блоков подпорная стена падает на автомобили.

17 августа на заправке в Тихорецке Краснодарского края взорвался отечественный автомобиль, водитель выжил. Инцидент произошел на газовой заправке.

Водитель «ВАЗ 2107» поставил автомобиль заправляться метаном и ушел оплачивать. Когда он вернулся к машине произошел мощный взрыв, в результате которого обрушилась бетонная плита.

Ранее в Омске задержали местного жителя за сотрудничество с Украиной.