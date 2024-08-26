Москвич пытался продать более 7 тысяч пачек фальшивых презервативов в интернете

В Москве осудили мужчину, который пытался продать через интернет более 7 тысяч пачек фальшивых презервативов. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает РИА Новости.

По информации агентства, москвич пытался при помощи интернета продать 7,2 тысячи пачек поддельных презервативов. В какой-то момент на злоумышленника вышли сотрудники правоохранительных органов, которые смогли поймать продавца фальшивых контрацептивов с поличным.

Суд рассмотрел материалы дела в отношении мужчины, признал его виновным и назначил наказание в виде четырех лет заключения условно. Москвич полностью признал свою вину. Отмечается, что презервативы в России считаются медицинскими изделиями и в обязательном порядке должны проходить сертификацию.

Ранее стало известно, сколько контрацептивов в РФ контрафактные.