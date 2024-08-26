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Пожар под Феодосией уничтожил 75 гектаров территории

МЧС: природный пожар под Феодосией уничтожил 75 га территории

Природный пожар под Феодосией уничтожил 75 га территории, от огня спасли два садовых товарищества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«От огня спасено два садовых товарищества, в которых находятся более 150 жилых домов», — сказал замначальника главного управления МЧС России по Крыму Андрей Павлюченко.

Пожар полностью окружен, но из-за сильного ветра местами возникают новые очаги возгораний.

9 июня в городе Феодосия загорелась сухая растительность на площади пять тысяч квадратных метров. К тушению огня были привлечены 56 специалистов и 12 единиц техники, но работа осложнялась сильным ветром и болотистой местностью. 26 августа открытых очагов горения в горно-лесной местности под Феодосией фактически не осталось.

До этого спасатели эвакуировали 236 человек из лесного пожара в курортном поселке Домбай.

Ранее ученые впервые показали, как менялось качество воздуха в мире с 1850 года.

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