Путин рассказал о росте зарплат в России

За период с января по май 2024 года рост заработной платы в России в реальном выражении составил 10,1%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«В реальном выражении с учетом инфляции, за минусом инфляции, они [зарплаты] прибавили 10,1% за январь — май текущего года», — заявил российский лидер во время совещания по экономическим вопросам.

Путин отметил, что благодаря росту зарплат удается поддерживать потребительский спрос на высоком уровне. По его словам, оборот розничной торговли за первое полугодие вырос на 8,8%.

Президент добавил, что в РФ сохраняется низкий уровень безработицы — 2,4% (согласно данным за июнь. — Прим. ред.).

При этом, по информации Росстата, по состоянию на 1 августа 2024 года просроченная задолженность по заработной плате в России составила 427,4 миллиона рублей, увеличившись на 100,5 миллиона рублей (или 30,7%) по сравнению с 1 июля 2024 года.

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