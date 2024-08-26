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Трехлетнего мальчика, которого переехал пьяный тракторист в Башкирии, не спасли

Mash: в Башкирии не смогли спасти ребенка, которого переехал пьяный тракторист

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Depositphotos

В Башкирии трехлетнего мальчика, которого переехал на тракторе пьяный мужчина, не смогли спасти. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации Telegram-канала, врачам не удалось спасти мальчика. Подробности его состояния перед произошедшим не уточняются.

Инцидент произошел в селе Юлдыбаево Зилаирского района Башкирии. Тракторист в состоянии алкогольного опьянения наехал на трехлетнего ребенка, который играл на улице со своей старшей сестрой. Мальчик получил тяжелые травмы, его госпитализировали.

Мужчину, управлявшего трактором, задержали. В выдыхаемом им воздухе зафиксирован показатель в 0,869 мг/л спирта. Кроме того, он не имел права управления техникой, а сам трактор с ковшом на передней части не стоит на учете, и на него нет никаких документов.

Ранее в Бурятии пятилетний ребенок на тракторе переехал семилетнего брата.

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