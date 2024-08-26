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Поддержавший УПЦ депутат Рады заявил о попытке похищения его семьи

Страна.ua: семью защищавшего УПЦ депутата Рады пытались похитить в Европе

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Депутат Верховной рады Артем Дмитрук, который покинул Украину после объявления подозрения в нападении на силовика и военного, заявил, что его семью пытались похитить. Об этом пишет «Страна.ua».

«Мою семью пытались похитить! Мою мать, жену и двух маленьких детей вчера пытались украсть из гостиницы в Европе», — утверждает парламентарий.

По словам мужчины, вскоре произошла повторная попытка похищения — в аэропорту, однако действия преступников пресекли охранники. Дмитрук написал заявление в полицию по факту случившегося.

Депутат также рассказал, что за ним следили неизвестные, и пообещал позднее раскрыть подробности происходящего.

20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности УПЦ на территории страны. За принятие законопроекта проголосовали 265 парламентариев. Документ накладывает ограничения на работу религиозных организаций, которые уличат в связи с Русской православной церковью, а также устанавливает сроки, в рамках которых они должны эти связи разорвать.

В этой ситуации Дмитрук встал на сторону УПЦ. 25 августа украинская генпрокуратура сообщила, что депутат, будучи в Одессе с несколькими людьми, якобы напал на сотрудника правоохранительных органов и пытался отнять у него оружие. В другой раз уже в Киеве депутат в ходе спора с военнослужащим якобы несколько раз ударил его, в том числе по голове.

Дмитрук назвал обвинения против него «абсолютно выдуманной историей» и заявил, что его пытаются арестовать по поручению украинского президента Владимира Зеленского. После этого парламентарий выехал из страны.

Ранее папа Римский отреагировал на запрет УПЦ.

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