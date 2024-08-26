Ивано-Франковск на Украине остался без света

Почти весь украинский город Ивано-Франковск оказался без электроэнергии, часть города перекрыта военнослужащими. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

По его словам, в городе продолжаются прилеты.

«Пишут, что скорые носятся пачками, часть города перекрыта военными, почти во всем городе нет света», — сказал Лебедев.

До этого Лебедев заявил, что российские войска нанесли удар по ангару с техникой Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковске, где украинские солдаты могли спрятать два истребителя F-16.

Также координатор пророссийского николаевского сопротивления сообщил о взрыве в Николаевской области в районе места, где находится одна из мощнейших в области подстанций.

26 августа украинские СМИ сообщили, что российские войска ведут массированный ракетный обстрел украинских городов в ответ на обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) Саратова. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Одессе, Харькове и других городах. В некоторых городах, в том числе и в украинской столице, было остановлено водоснабжение и пропала электроэнергия.

Ранее ВС РФ уничтожили цех производства беспилотников ВСУ.