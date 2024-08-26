Учителей, торговавших наркотиками в Москве, отправили в колонию

В Москве учителей физкультуры, торговавших наркотиками, отправили в колонию. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

По информации пресс-службы, установлено, что трое мужчин вступили в преступный сговор с целью незаконного сбыта наркотиков. При этом двое из них являлись учителями физической культуры. Злоумышленники распространяли запрещенные вещества при помощи тайников-закладок бесконтактным путем.

Нагатинский районный суд города Москвы рассмотрел материалы уголовного дела и признал всех троих виновными. Каждому фигуранту назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

До этого учредителя центра реабилитации для наркозависимых задержали в Петербурге в наркотическом опьянении и с запрещенными веществами. 53-летний мужчина ехал с 24-летней спутницей, которая призналась, что они вдвоем употребляют «синтетику».

Ранее в Гонконге в магазине с покемонами нашли наркотики на сумму $1,3 млн.