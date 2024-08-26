Хозяйка квартиры в ЖК «Волга Скай» не пострадала из-за удара БПЛА, так как уехала рожать

Жительница ЖК «Волга Скай» в Саратове не пострадала в результате атаки украинского дрона, так как ночью у нее начались схватки и она уехала в роддом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

Отмечается, что женщина проживала в одной из студий 38-этажного дома и в ночное время у нее начались схватки.

«Она уехала в роддом, а около шести утра в ее дом врезался украинский беспилотник. С ребенком молодой мамочке придется вернуться в полуразрушенную квартиру», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что Украина атаковала Саратовскую область беспилотными летательными аппаратами «Бобер», похожими на самолеты.

Дроны попали в два многоэтажных дома в Саратове и Энгельсе. Во время атаки на Саратов дрон попал в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». В результате этого несколько квартир получили повреждения, есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».