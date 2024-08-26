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Россиянам рассказали о пользе лисичек и белых грибов

Биолог Дробышева: лисички обладают антибактериальными свойствами

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Global Look Press

Лисички содержат в своем составе горькое вещество с антибактериальными свойствами — природное средство против паразитов. Об этом рассказала молекулярный биолог, биохимик и спортивный диетолог Юлия Дробышева, передает Pravda.Ru.

«Лисички обладают не только антипаразитарными, но и, по некоторым данным, противораковыми свойствами, что делает их уникальными среди грибов,» — сообщила биолог.

Белые грибы, по ее словам, обладают богатым вкусом. По питательным веществам их можно сравнить с мясом, добавила диетолог. Она отметила, что грибы в целом относятся к тяжелой пище, однако важны для человека. Но они могут накапливать в себе токсичные вещества из окружающей среды, поэтому их важно собирать только в безопасных местах, заключила Дробышева.

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина до этого говорила, что грибы шиитаке и рейши обладают свойствами, укрепляющими иммунную систему и повышающими сопротивляемость организма к инфекциям. Кроме того, по ее словам, вещества, которые содержатся в указанных грибах, имеют противогрибковый эффект.

Ранее россиянам рассказали, что делать при отравлении ложными грибами.

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