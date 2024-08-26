Экс-главу МЧС по Кубани отпустили из-под домашнего ареста

Бывший глава ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, отпущен из-под домашнего ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Расследование дела Волынкина завершено. В настоящее время он знакомится с его материалами», — рассказал источник.

Волынкина задержали в сентябре 2023 года. На него завели уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По данным следствия, он заключил фиктивный многомиллионный госконтракт между ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю и челябинским бизнесменом.

В мае суд отпустил его из СИЗО под домашний арест. Как писал «Ъ», основанием для смягчения меры пресечения генералу стала позиция Генпрокуратуры.

Ранее начался поиск новых фигурантов дела о коррупции в МЧС Кубани.