В Омске задержали местного жителя за сотрудничество с Украиной

В Омске задержан местный житель за передачу информации об оборонном предприятии Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Отмечается, что мужчину подозревают в совершении государственной измены.

«Задержанный осуществлял сбор и передачу украинским спецслужбам сведений, фото- и видеоматериалов о производственной деятельности одного из оборонных предприятий Омской области», — говорится в сообщении.

До этого суд вынес приговор гражданину РФ, который снимал военкомат в Брянской области.

Следствие считает, что мужчина поддерживал связь с представителем проукраинского объединения, запрещенного в России. В рамках одного из заданий подсудимый снял военкомат в Брянской области, после чего отправил материал куратору.

Мужчина достал из тайника взрывчатые вещества. Он планировал поехать в город Стародуб и там выполнять дальнейшие инструкции.

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