Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Омске задержали местного жителя за сотрудничество с Украиной

ФСБ: в Омске задержан мужчина, передавший Киеву данные об оборонном предприятии

В Омске задержан местный житель за передачу информации об оборонном предприятии Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Отмечается, что мужчину подозревают в совершении государственной измены.

«Задержанный осуществлял сбор и передачу украинским спецслужбам сведений, фото- и видеоматериалов о производственной деятельности одного из оборонных предприятий Омской области», — говорится в сообщении.

До этого суд вынес приговор гражданину РФ, который снимал военкомат в Брянской области.

Следствие считает, что мужчина поддерживал связь с представителем проукраинского объединения, запрещенного в России. В рамках одного из заданий подсудимый снял военкомат в Брянской области, после чего отправил материал куратору.

Мужчина достал из тайника взрывчатые вещества. Он планировал поехать в город Стародуб и там выполнять дальнейшие инструкции.

Ранее лидер забайкальской ОПГ Ведерников уехал на СВО после 13 лет в тюрьме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами