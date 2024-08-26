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Юристы объяснили, могут ли россияне отказаться от использования биометрии

Юрист Виноградов: россияне имеют право отказаться от сдачи биометрических данных

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Алексей Даничев/РИА Новости

Биометрические данные являются надежным способом идентификации личности и особенно необходимы в условиях глобальной цифровизации и финансовых операций в сети. Однако при желании любой человек может отказаться от использования своей биометрии другими организациями, объяснил RT Вадим Виноградов, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ.

В России биометрическая идентификация стала результатом технологического развития и помогла оптимизировать многие процессы, сделав жизнь людей безопаснее и комфортнее, отметил юрист. Все данные объединены в Единой биометрической системе (ЕАС) – через этот ресурс люди могут сами контролировать использование своей биометрии.

«Однако каждый гражданин Российской Федерации имеет право отказаться от использования своих биометрических записей сторонними организациями», — объяснил Виноградов.

По его словам, для этого необходимо отказаться от своего статуса ЕСБ. Сначала следует авторизоваться на «Госуслугах», затем перейти в раздел «Биометрия». Если соответствующие записи есть, то их можно деактивировать. Чтобы данные перестали хранить конкретные организации – к примеру, банки, — нужно прийти в них и отозвать согласие на их использование.

Если человек «Госуслуги» не использует, то все это можно сделать через заявление в МФЦ. Впоследствии при желании можно будет все вернуть назад, заключил юрист.

Напомним, исследователи выяснили, что россияне стали лучше относиться к технологии оплаты товаров и услуг по биометрии и чаще обсуждают ее в соцсетях в позитивном ключе. Россияне отмечают надежность способов идентификации личности, указывая на то, что мошенники не могут воспользоваться чужой биометрией.

В Госдуме ранее призвали собирать биоматериал у всех приезжающих в Россию иностранцев.

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