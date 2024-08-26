В Одессе на Украине произошли взрывы

В Одессе на фоне воздушной тревоги произошли взрывы. Об этом сообщил глава военной администрации Одесской области Украины Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«В Одессе слышны взрывы», — написал он.

Согласно информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины в данный момент действует воздушная тревога.

26 августа украинские СМИ сообщили, что российские войска ведут массированный ракетный обстрел украинских городов в ответ на обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) Саратова. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Одессе, Харькове и других городах. В некоторых городах, в том числе и в украинской столице, было остановлено водоснабжение и пропала электроэнергия.

Утром 26 августа Минобороны России сообщило, что за минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили двадцать украинских беспилотников самолетного типа над территорией Российской Федерации.

Во время атаки на Саратов дрон попал в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». В результате этого несколько квартир получили повреждения, имеются пострадавшие, в тяжелом состоянии госпитализирована женщина, врачи борются за ее жизнь.

Ранее ВС РФ уничтожили цех производства беспилотников ВСУ.